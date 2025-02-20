Невесту задержанного с наркотиками американца отпустили из СИЗО

Байерс Калоб Уэйн (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Гражданку России Наиду Мамбетову, задержанную вместе с американцем Байерсом Калобом Уэйном за провоз мармеладных конфет с каннабисом во Внуково, отпустили из СИЗО. Об этом РБК сообщила адвокат девушки Римма Вербицкая.

«Наиду Мамбетову действительно отпустили. Следственным органом в отношении нее прекращено уголовное преследование в связи с непричастностью», — отметила она.

28-летнего гражданина США, который перевозил в багаже банки с мармеладом, задержали во Внуково 7 февраля. В конфетах нашли «наркотические вещества каннабиноидной группы». Уэйн пояснил, что они были «прописаны врачом в США». Следователи возбудили дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК), 10 февраля американца отправили в СИЗО.

Вскоре Уэйна освободили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что освобождение американца можно рассматривать в контексте нормализации отношений с США. Это произошло за день до переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде.

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