Невесту задержанного с наркотиками американца отпустили из СИЗО
Гражданку России Наиду Мамбетову, задержанную вместе с американцем Байерсом Калобом Уэйном за провоз мармеладных конфет с каннабисом во Внуково, отпустили из СИЗО. Об этом РБК сообщила адвокат девушки Римма Вербицкая.
«Наиду Мамбетову действительно отпустили. Следственным органом в отношении нее прекращено уголовное преследование в связи с непричастностью», — отметила она.
28-летнего гражданина США, который перевозил в багаже банки с мармеладом, задержали во Внуково 7 февраля. В конфетах нашли «наркотические вещества каннабиноидной группы». Уэйн пояснил, что они были «прописаны врачом в США». Следователи возбудили дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК), 10 февраля американца отправили в СИЗО.
Вскоре Уэйна освободили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что освобождение американца можно рассматривать в контексте нормализации отношений с США. Это произошло за день до переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде.
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