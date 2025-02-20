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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Одессы сообщил о повреждении тепломагистрали и отключении отопления

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Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Одессе на юге Украины повредили тепломагистраль, город частично остался без отопления, сообщил глава города Геннадий Труханов.

«Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление», — написал он в своем телеграм-канале.

Специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы после окончания работы оперативных служб, добавил мэр.

Кроме того, ликвидацию последствий начнут и коммунальные службы. По словам Труханова, жители многоквартирных домов могут подать документы на восстановление окон и дверей, владельцы частных домов — еще и крыш.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Накануне, вечером 19 февраля, в Одессе произошли взрывы. Перед этим по всей Одесской области объявили воздушную тревогу. Труханов призвал жителей пройти в укрытия.

Утром в тот же день в городе также объявили воздушную тревогу. После это власти провели аварийные отключения света в некоторых районах. В Киевском районе помимо этого приостановили теплоснабжение.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса тепломагистраль Геннадий Труханов отопление Военная операция на Украине
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