Одесские власти сообщили о локальных отключениях света и тепла
Локальные аварийные отключения света произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
По его словам, в Киевском районе города также приостановлено теплоснабжение.
«Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов», — отметил он.
Ранее Кипер сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Украинское издание «Суспiльне» написало о взрывах в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 16 февраля взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В этот день глава областной военной администрации Виталий Ким также сообщил о взрывах в Николаеве, после которых возник пожар.
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