Одесские власти сообщили о локальных отключениях света и тепла

Фото: Александр Клименко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Локальные аварийные отключения света произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

По его словам, в Киевском районе города также приостановлено теплоснабжение.

«Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов», — отметил он.

Ранее Кипер сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Украинское издание «Суспiльне» написало о взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 16 февраля взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В этот день глава областной военной администрации Виталий Ким также сообщил о взрывах в Николаеве, после которых возник пожар.