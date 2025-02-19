В Одессе прогремели взрывы
В Одессе произошли взрывы, сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.
Перед этим по всей Одесской области объявили воздушную тревогу. Труханов призвал жителей пройти в укрытия.
Сигнал тревоги также действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.
Утром 16 февраля взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области, об этом сообщал ТСН.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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