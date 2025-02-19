В Одессе прогремели взрывы

Мэр Одессы сообщил о взрывах после объявления воздушной тревоги

Фото: dsns_telegram / Telegram

В Одессе произошли взрывы, сообщил в телеграм-канале мэр города Геннадий Труханов.

Перед этим по всей Одесской области объявили воздушную тревогу. Труханов призвал жителей пройти в укрытия.

Сигнал тревоги также действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Утром 16 февраля взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области, об этом сообщал ТСН.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.