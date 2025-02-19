МВД: В Татарстане и Новосибирске задержали 100 человек за вывод украденных денег

Полиция за год поймала 100 дропперов со стажем

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

В Татарстане и Новосибирске сотрудники МВД задержали 100 человек, которые многие годы выводили украденные деньги за границу, преимущественно на Украину, сообщил замглавы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

«МВД на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину. <...> Это Татарстан и Новосибирск», — сказал он.

Храпов уточнил, что в двух регионах «целые» группы молодых людей занимались дропперством — выводили и обналичивали похищенные средства через переводы по банковским картам.

«Все деньги приходили туда и выводились», — сказал замглавы министерства.

По его словам, в Новосибирске задержали 60 человек, а в Татарстане — 40, среди них есть несовершеннолетние. Против всех возбудили дела по ст. 210 Уголовного кодекса России (организация преступного сообщества).

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В декабре 2024 года в Новосибирске задержали троих мошенников, которые подбирали и координировали «работу» дропперов, их использовали для регистрации банковских карт и обналичивания денежных средств в схемах телефонных мошенничеств. Работу проводили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении троих новосибирцев возбудили уголовное дело по шести эпизодам ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Тогда правоохранители начали устанавливать другие эпизоды деятельности преступной группы, искать участников схем. Ущерб от противоправных действий преступной группы составил более 40 млн руб.