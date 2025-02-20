Россия и Белоруссия проведут учения «Запад-2025» в сентябре 2025 года

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Совместные стратегические учения (ССУ) «Запад-2025» России и Белоруссии пройдут в сентябре 2025 года. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает БелТА.

По словам Ревенко, в учении примут участие свыше 13 тыс. человек. На сегодняшний день белорусская сторона прорабатывает позицию по приглашению стран-участниц ОБСЕ на это мероприятие.

«Мы верны соблюдению Венского документа 2011 года. В то же время я не могу на данный момент сказать о приглашении ряда государств, которые негативно или своеобразно относятся к выполнению данного документа именно в отношении нашего государства», — добавил Ревенко.

Он напомнил, что в 2024 году ряд стран не пригласили Белоруссию в качестве наблюдателя на свои учения. В числе этих стран — Польша, Эстония, Латвия и другие государства.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии проводятся раз в два года в соответствии с решением президентов России и Белоруссии от 29 сентября 2009 года.

В середине января 2025 года в Минске стартовала совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства Белоруссии и России. В рамках учений военные проработали один из вариантов применения группировок войск на стационарных пунктах управления. Тренировка стала составной частью «комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025».