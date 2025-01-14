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Политика ,  
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В Минске начались совместные учения России и Белоруссии

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Минске началась совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства Белоруссии и России. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минобороны Белоруссии.

По данным ведомства, тренировка проходит «в интересах повышения обороноспособности Союзного государства». В рамках учений представители вооруженных сил двух государств с 14 по 16 января проработают один из вариантов применения группировок войск на стационарных пунктах управления.

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Тренировка является составной частью «комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в текущем году на территории Республики Беларусь», — пояснили в пресс-службе.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев под давлением Запада пытается втянуть страну в военный конфликт. По словам Лукашенко, вокруг республики растет сильное напряжение, «фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее», тогда как сама страна, по словам президента, сохраняет нейтралитет. Президент отмечал, что Белоруссия может не выдержать как государство, если страну втянут в военные действия Украины и России.

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