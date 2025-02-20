Авиация МЧС сбросила на институт вычислительной техники 400 т воды
Авиация сбросила 400 т воды на горящее на юге Москвы здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба МЧС России.
Всего было совершено 65 сбросов воды, отметили в ведомстве.
Пожар начался накануне поздно вечером. Столичный дептранс сообщил, что возгорание произошло по адресу: Варшавское шоссе, д. 125, к3. Там находится филиал Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева.
Пожар охватил площадь 1,5 тыс. кв м. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. В тушении пожара участвуют более 170 сотрудников и 50 единиц техники. К утру 20 февраля пожарные локализовали возгорание.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Путин об итогах переговоров России и США. Видео
H&M ответила на возможность вернуться в Россию
Что включает в себя новый пакет санкций
Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков
Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций
Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии
Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской