Авиация МЧС сбросила на институт вычислительной техники 400 т воды

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Авиация сбросила 400 т воды на горящее на юге Москвы здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего было совершено 65 сбросов воды, отметили в ведомстве.

Пожар начался накануне поздно вечером. Столичный дептранс сообщил, что возгорание произошло по адресу: Варшавское шоссе, д. 125, к3. Там находится филиал Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева.

Пожар охватил площадь 1,5 тыс. кв м. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. В тушении пожара участвуют более 170 сотрудников и 50 единиц техники. К утру 20 февраля пожарные локализовали возгорание.