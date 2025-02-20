Пожар в институте вычислительной техники на юге Москвы локализовали

Пожарные локализовали возгорание в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Пожар в Москве локализован на 1 500 квадратах», — говорится в сообщении.

Возгорание возникло поздно вечером накануне. МЧС написало тогда, что здание института охватил огонь на площади 1,5 тыс. кв м, оттуда эвакуировались самостоятельно 30 человек. Пожар тушат более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к ликвидации привлекли также вертолет Московского авиационного центра.

Московский дептранс сообщил, что возгорание началось по адресу: Варшавское шоссе, д. 125, к3. Там находится филиал Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева. На кадрах, которые опубликовало МЧС, видно, что горит крыша арки с вывеской с наименованием этого института.