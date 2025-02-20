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Политика ,  
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Лавров прилетел в ЮАР на встречу глав МИД стран G20

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Йоханнесбург для участия во встрече глав МИД стран «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится в Йоханнесбурге 20–21 февраля. Председательство ЮАР, которое стало первым для африканских стран, проходит под лозунгом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие».

Российскую делегацию возглавляет Лавров, у которого запланированы выступление в рамках встречи, а также ряд двусторонних контактов. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, глава внешнеполитического ведомства даст «развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся событий, а также обозначит «конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений».

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не поедет на встречу G20 в Йоханнесбурге. По его мнению, страна делает «очень плохие вещи». «[ЮАР] экспроприирует частную собственность. Использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости», — отметил он.

Рубио также добавил, что его работа — продвигать национальные интересы США, «а не тратить деньги налогоплательщиков и потворствовать антиамериканизму».

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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