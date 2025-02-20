Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войне

Трамп: третья мировая война не так уж и далека, США предотвратят ее

Если бы администрация бывшего президента США Джо Байдена осталась у власти на еще один срок, то ее политика привела бы в началу третьей мировой войны уже в течение года, заявил глава государства Дональд Трамп на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию вел Белый дом на YouTube канале.

Он подчеркнул, что «никому не выгодно устраивать третью мировую войну».

«Мы это закончим. Никому не будет [толку] от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, [то] была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится», — сказал Трамп.

Он неоднократно выступал с обвинениями в адрес Байдена и предыдущей администрации США. В феврале 2024 года, за девять месяцев до президентских выборов, Трамп назвал «беспорядком» обстановку в стране, и сказал, что внешняя политика американских властей может привести к третьей мировой войне в ближайшее время.

В середине января того же года он заявил, что угроза начала третьей мировой войны никогда не была так близко. Президент тогда же подчеркнул, что администрация Байдена может уничтожить США еще до выборов.