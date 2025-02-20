Трамп-младший предложил Зеленскому «выиграть войну» без денег США
Сын американского президента Дональд Трамп-младший предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому попробовать выиграть в вооруженном конфликте самостоятельно без денежной помощи со стороны США. Об этом Трамп-младший написал на своей странице в соцсети X.
«Зеленский должен просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных $$$. Посмотрим, что из этого выйдет», — говорится в посте.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал высокие расходы США на военную помощь Украине. После вступления в должность главы государства он заявил, что Вашингтон потратили на военную поддержку Киева на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. Зеленский отметил, что страна получила от США более $75 млрд военной помощи.
В начале февраля Трамп предложил Украине помощь от США в обмен на редкоземельные металлы. Позднее республиканец отметил, что, таким образом, Украина получит гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Зеленский пока отказался подписывать соглашение, но отметил, что готов его обсуждать.
Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.
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