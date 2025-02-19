Мелони рассказала, что папа римский сохранил чувство юмора в больнице

Папа Франциск и Джорджа Мелони (Фото: Vatican Media / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа Франциск сохраняет бодрость и чувство юмора, сообщила навестившая его премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет Today.

«Я очень рада, что нашла его бодрым и отзывчивым. Мы шутили, как всегда», — сказала политик.

14 февраля 88-летний понтифик попал в больницу с приступом бронхита. Ему предписали отдых и полный покой. Спустя два дня анализы больного показали «сложную клиническую картину».

К 19 февраля состояние папы Франциска ухудшилось, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Пресс-служба Святого престола пояснила, что полимикробная инфекция, «возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», осложняет лечение.

Reuters отмечает, что в молодости у Франциска развился плеврит, в результате чего ему удалили часть легкого.

Все публичные мероприятия с участием понтифика отменены до конца недели.