В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой драке
Информация о массовой драке в торговом центре «Афимолл», расположенном в бизнес-центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной, не соответствует правде, сообщили РБК в пресс-службе комплекса.
«На территории ТРЦ «Афимолл Сити» никаких массовых драк или иных эксцессов не происходило», — говорится в сообщении.
О том, что в «Афимолле» произошла драка с участием 50 человек, ранее со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ. В управлении МВД по Москве рассказали РБК, что после поступивших в ведомство данных о «конфликте между гражданами на Пресненской набережной» туда были направлены наряды полиции, однако по прибытии на место они не заметили никаких противоправных действий. Обращений от граждан о правонарушениях в полицию также не поступало.
«В настоящее время полицейские отрабатывают прилегающую территорию с целью установления обстоятельств, возможно, имевших место противоправных действий», — сообщили в МВД. Полицейские изучают видео с камер наружного наблюдения.
Несколькими днями ранее в столичном ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте произошла драка между тремя мужчинами. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, участники драки также нецензурно выражались, а жалобы людей вокруг игнорировали. Их арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.
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