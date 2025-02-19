В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой драке

В московском ТЦ «Афимолл» опровергли данные о драке с участием 50 человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Информация о массовой драке в торговом центре «Афимолл», расположенном в бизнес-центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной, не соответствует правде, сообщили РБК в пресс-службе комплекса.

«На территории ТРЦ «Афимолл Сити» никаких массовых драк или иных эксцессов не происходило», — говорится в сообщении.

О том, что в «Афимолле» произошла драка с участием 50 человек, ранее со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ. В управлении МВД по Москве рассказали РБК, что после поступивших в ведомство данных о «конфликте между гражданами на Пресненской набережной» туда были направлены наряды полиции, однако по прибытии на место они не заметили никаких противоправных действий. Обращений от граждан о правонарушениях в полицию также не поступало.

«В настоящее время полицейские отрабатывают прилегающую территорию с целью установления обстоятельств, возможно, имевших место противоправных действий», — сообщили в МВД. Полицейские изучают видео с камер наружного наблюдения.

Несколькими днями ранее в столичном ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте произошла драка между тремя мужчинами. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, участники драки также нецензурно выражались, а жалобы людей вокруг игнорировали. Их арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.