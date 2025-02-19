 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой драке

В московском ТЦ «Афимолл» опровергли данные о драке с участием 50 человек
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Информация о массовой драке в торговом центре «Афимолл», расположенном в бизнес-центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной, не соответствует правде, сообщили РБК в пресс-службе комплекса.

«На территории ТРЦ «Афимолл Сити» никаких массовых драк или иных эксцессов не происходило», — говорится в сообщении.

О том, что в «Афимолле» произошла драка с участием 50 человек, ранее со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ. В управлении МВД по Москве рассказали РБК, что после поступивших в ведомство данных о «конфликте между гражданами на Пресненской набережной» туда были направлены наряды полиции, однако по прибытии на место они не заметили никаких противоправных действий. Обращений от граждан о правонарушениях в полицию также не поступало.

«В настоящее время полицейские отрабатывают прилегающую территорию с целью установления обстоятельств, возможно, имевших место противоправных действий», — сообщили в МВД. Полицейские изучают видео с камер наружного наблюдения.

В Красноярске между мигрантами произошла массовая драка со стрельбой
Общество
Фото:МВД Красноярского края

Несколькими днями ранее в столичном ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте произошла драка между тремя мужчинами. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, участники драки также нецензурно выражались, а жалобы людей вокруг игнорировали. Их арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Москва торговый центр драка «Афимолл» новости МВД Москва-Сити
Материалы по теме
В Дагестане туристы подрались на пляже из-за лезгинки
Общество
В Москве троих мужчин арестовали на 15 суток из-за драки в «Кофемании»
Общество
Самолет экстренно сел в турецком Эрзуруме из-за драки пассажиров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 17:55
Кличко сообщил о работе ПВО над КиевомПолитика, 23:39
В Москве загорелось здание института вычислительной техникиОбщество, 23:29
Ватикан рассказал о состоянии госпитализированного папы римскогоПолитика, 23:24
Советник Трампа заявил об окончании «эры войны» на УкраинеПолитика, 23:11
Медведев согласился со словами Трампа о том, что Зеленский — «диктатор»Политика, 22:54
Минэнерго заявило о риске штрафов из-за переноса сроков модернизации ТЭСБизнес, 22:44
В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой дракеОбщество, 22:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Два человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту АризоныОбщество, 22:29
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 22:13
Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики КиеваПолитика, 22:09
Шольц раскритиковал Трампа за то, что он назвал Зеленского «диктатором»Политика, 22:06
Хоккеист Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матчСпорт, 22:05
Футболист ЦСКА перешел в «Зенит» за €1,8 млнСпорт, 22:03
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00