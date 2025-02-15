В Москве троих мужчин арестовали на 15 суток из-за драки в «Кофемании»
В столичном ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте произошла драка между тремя мужчинами, их арестовали на 15 суток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.
«Алиев Ислам Алиевич, Магомедов Гасан Гусейнович, Алиев Гаджимурад Мурадович признаны виновными <...> каждому назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Речь идет о ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Статья предусматривает штраф до 1 тыс. руб. или арест до 15 суток.
По данным пресс-службы, помимо драки мужчины нецензурно выражались, а жалобы людей вокруг игнорировали.
Накануне в Подольске в одном из храмов мужчина несколько раз ударил двух пожилых служительниц пластиковой трубой и украл деньги из ящика для пожертвований. Его задержали сотрудники полиции.
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