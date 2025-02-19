Путин ответил на вопрос о дате «встречи с Путиным» шуткой

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин пошутил в ответ на оговорку журналиста, который спросил о дате предполагаемой встречи с главой США Дональдом Трампом, тем, что встречается сам с собой в зеркале каждый день.

«А когда вы уже с Путиным…Когда вы встречаетесь с Трампом?», — оговорился корреспондент, задавая вопрос во время визита президента на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Каждый день. В зеркало смотрюсь», — ответил собеседник.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля политики обсуждали потенциальную встречу двух глав государств, однако еще не установили конкретную дату. Bloomberg сообщил без ссылки на источник, что президенты США и России могут провести встречу на следующей неделе.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что для проведения встречи двух президентов нужна «определенная подготовка по линии Министерства иностранных дел». По его словам, встреча может пройти до конца февраля, но есть вероятность, что в эти сроки стороны не уложатся. Трамп также не исключил возможность встречи с Путиным до конца февраля.

Договоренности провести личную встречу Трамп и Путин достигли во время телефонного разговора. Американский президент сообщил, что они обсудили планы обоюдных визитов. Президент России пригласил Трампа посетить Москву.