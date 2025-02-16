Папе римскому предписали отдых и покой после приступа бронхита

Папе римскому Франциску предписали полный покой в больнице Агостино Джемелли, где он проходит лечение после приступа бронхита. Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

«В воскресенье, 16 февраля, папа Франциск не будет вести молитву Angelus, однако он отправил подготовленный текст для ее публикации», — говорится в заявлении ведомства.

88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с приступом бронхита. По информации пресс-службы, сейчас лабораторные тесты показывают улучшение некоторых показателей здоровья.

В заявлении уточняется, что папа римский отдыхал без признаков лихорадки и продолжал лечение от респираторной инфекции. В субботу, 15 февраля, Франциск принял Евхаристию и «чередовал отдых с молитвой и чтением».

Папа римский Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе. Он был избран понтификом 13 марта 2013 года, став первым папой из Латинской Америки. До этого папа Франциск был архиепископом Буэнос-Айреса и кардиналом. Он пережил несколько операций и подписал отречение на случай болезни.