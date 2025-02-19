Власти Москвы предупредили о мошенничестве с электронным журналом

В Москве предупредили о схеме мошенников со звонками от лица администрации школы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Школьникам из Москвы начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками администрации их учебных заведений, сообщил в телеграм-канале столичный департамент образования и науки.

Злоумышленники звонят детям якобы с целью подтвердить доступ в электронный журнал. Во время разговора они узнают код-пароль из СМС и получают доступ к аккаунту ребенка на платформе «Московская электронная школа» (МЭШ) или портале mos.ru.

«Помните, администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные», — предупредили в ведомстве и призвали не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, а подобные звонки сбрасывать.

Накануне МВД сообщило об активном использовании мошенниками схемы «фейк босс» среди детей и подростков. Как рассказали в ведомстве, подобный случай был зафиксирован в одной из российских школ. Мошенники позвонили подростку под видом завуча и убедили его сообщить код для восстановления доступа к профилю на «Госуслугах», после чего создали видимость взлома аккаунта.

Потом школьнику предложили пообщаться со «следователем», который «убедил его в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей». В итоге подросток передал курьеру все хранившиеся в доме ценные вещи.