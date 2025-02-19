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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала условия для работы иностранных компаний в России

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Мария Захарова (на экране)
Мария Захарова (на экране) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Чтобы иностранные компании могли работать в России, они должны уважать историю страны, а европейские государства — пересмотреть отношение к российским журналистам, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мне кажется, что их (западных компаний. — РБК) присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории. <...> И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам», — сказала Захарова.

Она отметила, что иностранные компании сами превратили себя в инструменты «политической борьбы и гибридной войны» и ушли с рынков, так как «им был дан приказ <...> сворачиваться».

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В феврале Захарова сообщила, что посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе, в связи с чем российская сторона приняла ответные меры. «Жребий пал на постоянного корреспондента Le Monde в России [Бенджамена] Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления. Никакого политического подтекста в этом выборе не было», — пояснила Захарова. Однако если проблема с выдачей визы российским журналистам будет решена, то и французскому корреспонденту дадут аккредитацию, пообещала дипломат.

Позже МИД Франции заявил о возможном пересмотре условий аккредитации для журналистов из России. «Журналисты во Франции пользуются годовой аккредитацией, но это ситуация, которую нам придется изучить», — сказал официальный представитель французского дипломатического ведомства Кристоф Лемуан.

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Мария Захарова иностранные инвесторы возвращение в Россию
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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