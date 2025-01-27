Полиция поймала двух участников массовой драки у молла в Петербурге

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудники полиции задержали двух человек за участие в массовой драке в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

По информации издания «Мойка 78», инцидент произошел около дома № 6 по Лабораторной улице, возле ТЦ «Гигант Холл».

Запись с инцидентом у концертного зала «Гигант Холл» появилась в сети 26 января. На видео запечатлена массовая драка, за кадром можно услышать женские голоса, комментирующие драку.

Когда полиция прибыла на место происшествия, участников драки там уже не было, а прохожие ее факт подтвердить не смогли, уточнило издание. Оперативники занялись поиском участников потасовки несмотря на то, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности четверых участников драки. Как уточнила "Мойка", среди них оказались 18-летний житель Дагестана и 17-летний гражданин Таджикистана, подозреваются еще один житель Дагестана 19 лет и 16-летний уроженец Азербайджана. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следственный комитет ранее завел уголовное дело после распространения по сети видео с массовой дракой в Уфе. Потасовка произошла на улице Коммунистической.