 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Одессе загорелась нефтебаза

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На нефтебазе в Одессе возник пожар, сообщила «Страна».

«Это не результат прилета», — уточнило издание.

В Одесской области прогремели взрывы
Политика

Ранее издание сообщило, что накануне около полуночи в Одессе прогремели взрывы.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер ранее сообщил, что в городе произошли локальные аварийные отключения света и тепла. По его словам, в Киевском районе города также приостановлено теплоснабжение.

«Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов», — отметил он.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M прокомментировала возвращение в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

В Москве ввели штрафы за несоблюдение облика зданий

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Одесса пожар нефтебаза
Материалы по теме
Одесские власти сообщили о локальных отключениях света и тепла
Политика
В Одесской области прогремели взрывы
Политика
Мэр Одессы сообщил о взрыве в городе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 17:55
В граничащей с Россией области Казахстана упал беспилотникПолитика, 19:08
В больнице Москвы рассказали о состоянии актера из Америки БарнсаОбщество, 19:03
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»Политика, 19:02
Спецпосланник Трампа заявил о важности гарантий безопасности для УкраиныПолитика, 18:53
Гид по Маврикию: где жить, где есть, что посмотретьСтиль, 18:49
В Красноярске между мигрантами произошла массовая драка со стрельбойОбщество, 18:36
Туристическому бизнесу из зоны загрязнения мазутом выделят льготные займыБизнес, 18:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Дагестана назвал «позорными» акции в школах регионаОбщество, 18:31
В полиции объяснили визит силовиков в школу единоборств в КраснодареСпорт, 18:31
Минтруд напомнил об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%Общество, 18:29
В Одессе загорелась нефтебазаПолитика, 18:20
Суд приостановил права иностранных структур на ШереметьевоБизнес, 18:17
Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в ДохеСпорт, 18:09
Путин в «пять копеек» оценил доход России от транзита нефти по КТКЭкономика, 18:03