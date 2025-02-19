В Одессе загорелась нефтебаза

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На нефтебазе в Одессе возник пожар, сообщила «Страна».

«Это не результат прилета», — уточнило издание.

Ранее издание сообщило, что накануне около полуночи в Одессе прогремели взрывы.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер ранее сообщил, что в городе произошли локальные аварийные отключения света и тепла. По его словам, в Киевском районе города также приостановлено теплоснабжение.

«Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов», — отметил он.