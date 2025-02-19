В Одессе загорелась нефтебаза
На нефтебазе в Одессе возник пожар, сообщила «Страна».
«Это не результат прилета», — уточнило издание.
Ранее издание сообщило, что накануне около полуночи в Одессе прогремели взрывы.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер ранее сообщил, что в городе произошли локальные аварийные отключения света и тепла. По его словам, в Киевском районе города также приостановлено теплоснабжение.
«Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов», — отметил он.
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