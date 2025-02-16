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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области, сообщает телеканал ТСН.

В ночь на 16 февраля глава областной военной администрации Виталий Ким также сообщил о взрывах в Николаеве, после которых возник пожар.

В Николаеве после взрывов возник пожар
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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Одесская область взрывы Украина
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