В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области, сообщает телеканал ТСН.

В ночь на 16 февраля глава областной военной администрации Виталий Ким также сообщил о взрывах в Николаеве, после которых возник пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.