Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над двумя регионами России
Средства ПВО России сбили два украинских беспилотника над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«В период с 12:15 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты: одна БПЛА над территорией Белгородской области и одна над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что за минувшие сутки средства ПВО сбили самолет Вооруженных сил Украины МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы JDAM и более 100 дронов,
Помимо этого, были сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотника.
Всего с начала военной операции ВСУ потеряли уничтоженными 654 самолета, 283 вертолета, 43895 беспилотников, 594 зенитных ракетных комплекса, 21519 танков и других боевых бронированных машин.
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