«Новые люди» предложили условие для возвращения прямых выборов мэров

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Депутаты от партии «Новые люди» подготовили законопроект, который позволит возвращать прямые выборы мэров городов и глав муниципальных образований в случае, если они по каким-либо причинам не были избраны депутатами по конкурсу. Документ внесли в Думу 19 февраля, он есть в распоряжении РБК. Авторами инициативы стали бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, Антон Ткачев, Ксения Горячева и другие депутаты.

Поправки предлагается внести в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в ст. 36 о главах муниципального образования. В ней говорится, что глава образования избирается на муниципальных выборах (это прямые выборы, когда жители голосуют за кандидатов), либо представительным органом (думой или советом депутатов) из своего состава, либо этим же органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Авторы законопроекта предлагают прописать, что глава муниципального образования избирается на прямых выборах, если он не был избран представительным органом из числа своих членов или по конкурсу на своем первом заседании.

В пояснительной записке говорится, что на практике часто бывает, что муниципальные депутаты не могут выбрать главу города в течение нескольких месяцев. Авторы приводят в пример Тольятти, где депутаты городской думы не могут назначить главу города с сентября прошлого года, а также случай в городе Большой Камень в Приморье, где конкурсная комиссия отклонила все кандидатуры и мэра не могли назначить несколько месяцев.

Вспомнили они также и о последнем случае в городе Березовский Свердловской области. Там главу города выбирает местная дума, до выборов допустили двух кандидатов — действующего мэра Евгения Писцова и сотрудницу администрации Березовского Юлию Маслакову. В начале голосования Маслакова хотела взять самоотвод, но не смогла, так как это противоречит законодательству. В итоге Маслакова набрала большее, чем Писцов, число голосов, однако на собственную инаугурацию не пришла и подала в суд на думу. «Коммерсантъ» и Ura.ru писали, что она была «спойлером» и «техническим кандидатом».

«Таким образом, в ряде случаев конкурсные комиссии, состоящие из депутатов муниципальных образований, не могут выбрать подходящего кандидата на должность мэра. Это подрывает аргумент, что назначение мэра через конкурсную комиссию является более эффективным и профессиональным подходом, чем прямые выборы», — резюмировали авторы законопроекта.

Прямые выборы мэров начали постепенно отменять с начала 2000-х годов, когда муниципалитетам разрешили назначать сити-менеджеров (назначались депутатами по результатам конкурса). В 2015 году были приняты поправки, которые позволили депутатам избирать мэров (кандидаты также проходят конкурсный отбор). Сейчас прямые выборы мэра столицы региона сохраняются в Якутске, Хабаровске, Анадыре и Абакане. В Якутске городская дума 18 февраля рассмотрела и поддержала республиканский законопроект об отмене прямых выборов. Теперь инициативу должен утвердить Госсовет республики.