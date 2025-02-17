Избранная главой города на Урале жена водителя не вступила в должность
Избранный мэр города Березовского под Екатеринбургом Юлия Маслакова не является на собственную инаугурацию и судится с местной думой, которая выбрала ее, передает «Коммерсантъ».
Выборы мэра Березовского прошли 30 января. До голосования допустили двух кандидатов — это действующий мэр Евгений Писцов («Единая Россия», возглавляет город с конца 2011 года) и Маслакова — она руководит отделом инвестиционного развития администрации Березовского, а также, как пишет Ura.ru, является женой водителя Писцова. На муниципальной службе она около десяти лет, до этого работала в управлении Федерального казначейства Свердловской области и Райффайзенбанке.
В начале голосования Маслакова пришла в думу и взяла самоотвод, но председатель думы Алексей Горевой указал, что на этапе голосования уже нельзя исключать кандидатов из бюллетеня, и заседание продолжилось. По его итогу Маслакова получила 17 голосов, Писцов — только шесть.
Оба издания отмечают, что Маслакова была «спойлером» и «техническим кандидатом». В разговоре с «Ъ» неназванные депутаты отметили, что отдавали голоса не за Маслакову, а против Писцова, так как на выборы власти региона не допустили «альтернативных» кандидатов. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата, нам не оставили выбора», — сказал один из собеседников газеты.
Маслакова после выборов обратилась в суд, обвинив думу Березовского в нарушении избирательного законодательства. Иск будут рассматривать 27 февраля. Она должна была в течение 15 дней принять присягу, но источник Ura.ru говорил, что женщина не намерена делать это. «Она написала заявление об отказе становиться мэром», — сказал собеседник портала. Из-за того что сроки вступления в должность истекают, может быть назначен новый конкурс на должность мэра.
«На данный момент процедуры вступления в должность и принесения присяги не было. Юлия Маслакова не выходила на связь некоторое количество времени, могли быть какие-то уважительные причины», — сообщили «Ъ» в аппарате думы города.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Евгения Писцова и в думу Березовского МО.
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