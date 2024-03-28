Одна из последних столиц российского региона отменила прямые выборы мэра

Прямые выборы мэра Улан-Удэ отменили, теперь его будут выбирать депутаты горсовета. Автором инициативы стал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отмечал необходимость «экономии финансовых средств» из-за «непростой ситуации» в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Народный хурал (парламент) Бурятии поддержал поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправления», которые отменяют прямые выборы мэра Улан-Удэ, говорится на его сайте.

Согласно поправкам, теперь желающие стать мэром Улан-Удэ должны подать документы в конкурсную комиссию, которая в случае одобрения вынесет кандидатуры на голосование в городской совет. Таким образом, выбирать мэра будут депутаты. Ранее это происходило в рамках муниципальных выборов.

В парламенте Бурятии отметили, что прямые выборы мэров сохранились в Кабанском, Селенгинском, Бичурском, Окинском и Кяхтинском районах. Всего в республике 21 муниципальный район и два городских округа — Улан-Удэ и Северобайкальск, 17 из них используют конкурсную систему избрания главы.

Поправки в республиканский закон внес в январе 2024 года глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия»). Он называл конкурсную модель «жизнеспособной и эффективной», а также способствующей «повышению требований к профессиональным навыкам и знаниям претендента». Цыденов также объяснил необходимость поправок «экономией финансовых средств» из-за «непростой ситуации» в России. Выборы мэра Улан-Уды должны пройти в сентябре 2024 года, на их проведение в бюджете заложено 86 млн руб.

Как пишет «Коммерсантъ», против этой инициативы выступают депутаты от КПРФ. Замруководителя фракции Баир Цыренов рассказал изданию о внесении законопроекта о возвращении городского парламента к смешанной системе. Это подразумевает получение половины мандатов кандидатами из партийных списков, от чего в Улан-Удэ отказались в 2014 году. Сейчас все 30 депутатов парламента определяются в мажоритарных округах, новые выборы также намечены на сентябрь 2024 года. «Власть не обращает внимания на необходимость иметь в представительном органе разнообразие мнений», — приводит «Ъ» слова Цыренова.

Депутаты из «Единой России» в свою очередь сообщили «Ъ», что пока не ознакомились с инициативой КПРФ, но пообещали ориентироваться при ее рассмотрении на рекомендации своей фракции и мнение профильного комитета.

Издание отмечало, что Улан-Удэ оставался одной из пяти региональных столиц, где мэра еще избирают жители. Прямые выборы мэра проводят в Якутске, Хабаровске, Анадыре и Абакане.