В заваленной хламом квартире нашли брошенного трехлетнего ребенка

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В Москве жители дома на Боровском шоссе обнаружили оставленного в одной из квартир трехлетнего ребенка, его мать разыскивают правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Бдительные жители дома на Боровском шоссе увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а оттуда слышится детский плач. В квартире, где был беспорядок, без присмотра взрослых, совершенно один, находился мальчик 2022 года рождения», — говорится в публикации ведомства.

К посту пресс-служба прикрепила фотографии квартиры, на которых видны горы вещей и одежды, наваленные во всех комнатах на кровать, столы и стиральную машину.

Правоохранительные органы ищут мать. По данным прокуратуры, ее уже привлекали к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязанностей.

Мальчика забрали в специализированное учреждение.

В середине февраля в Санкт-Петербурге в семье, не признающей традиционную медицину, умер шестилетний ребенок. Как рассказали родители, у мальчика была невралгия, но к врачу они не обращались и лечили сына самостоятельно. Когда ребенок стал задыхаться, его отец вызвал скорую, но к приезду медиков мальчик уже был мертв.

Следователи завели уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.