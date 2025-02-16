СК завел дело после смерти ребенка в семье противников медицины

Фото: СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовное дело после того, как в семье, отрицающей медицину, умер ребенок. Об этом РБК сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Речь идет о ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщил телеграм-канал Baza, у ребенка неоднократно случались приступы — сильная боль в груди, судороги, потеря сознания. Однако родители шестилетнего мальчика Яромира ни разу не водили его к врачу. Они открывали окно, массировали руки и поили ребенка настоем из трав.

Накануне у мальчика вновь случился приступ. Когда ребенок перестал дышать, отец решил вызвать скорую, но по прибытии врачей Яромир был уже мертв.

По данным канала, причина смерти пока неизвестна. Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Ранее о смерти мальчика сообщили «Фонтанка» и 78.ru. Шестилетний ребенок скончался в СНТ «Дружный-1» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Со слов родителей, у ребенка была невралгия.

«Фонтанка» писала, что ребенок также не ходил в детский сад, в семье не ели мясо и выступали за единение с природой. Семья спала на полу, а мать стирала вещи руками, предпочитая добавлять в воду народные средства вместо бытовой химии.