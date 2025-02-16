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Общество ,  
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В Петербурге в семье противников медицины умер шестилетний ребенок

Шестилетний мальчик скончался в СНТ «Дружный-1» в Красносельском районе Санкт-Петербурга, ребенок рос в семье, не признающей традиционную медицину. Об этом сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

По данным изданий, 36-летний отец ребенка вызвал мальчику скорую. Мужчина рассказал медикам, что его сын начал задыхаться. Когда медики приехали, мальчик уже был мертв. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, отмечает 78.ru.

Со слов родителей, у ребенка была невралгия, но к врачу они не обращались, потому что не признают медицину, и лечили мальчика самостоятельно.

«Фонтанка» отмечает, что ребенок также не ходил в детский сад, в семье не ели мясо и выступали за единение с природой. Семья спала на полу, а мать стирала вещи руками, предпочитая добавлять в воду народные средства вместо бытовой химии.

РБК обратился за комментарием в управление СК по Санкт-Петербургу и в комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

В Бурятии ребенок умер после домашнего лечения парацетамолом
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В апреле 2024 года в Бурятии ребенок, которого родители самостоятельно лечили от ОРВИ парацетамолом, умер из-за поражения печени. Врачи планировали провести ребенку операцию по трансплантации печени, но его организм не справился.

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