 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о государственной измене

Сюжет
Военная операция на Украине

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за передачу данных о работе оборонного предприятия в Хабаровском крае Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

По данным ведомства, мужчина поддерживал связь с украинской разведкой через интернет.

«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилоту
Политика
Фото:ФСБ России по Краснодарскому краю

Ранее жителя Челябинской области приговорили к 19 годам лишения свободы за государственную измену. По данным ФСБ, челябинец осенью 2022 года вступил в террористическую организацию и помогал украинским спецслужбам. В частности, в мае 2023 года он поджег «объект транспортной инфраструктуры», а в июне того же года пытался осуществить теракт против объекта Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Комсомольск-на-Амуре ФСБ госизмена
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилоту
Политика
В Челябинске мужчине за поджог дали 19 лет по статье о госизмене
Политика
В Казани 17-летний подросток предстанет перед судом по делу о госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Мали 48 человек погибли в результате обрушения незаконной золотой шахтыОбщество, 09:49
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Володин заявил, что Вэнс дал объективную оценку ситуации в ЕвропеПолитика, 09:32
WSJ узнала о попытке США убедить Киев, что он будет за столом переговоровПолитика, 09:30
В Одесской области прогремели взрывыПолитика, 09:10
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о государственной изменеПолитика, 09:08
Оферта по облигациям: что нужно знать инвесторуИнвестиции, 09:02
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Где находятся интересующие Трампа украинские полезные ископаемые. КартаПолитика, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:58
Суд оштрафовал мужчину за листовки с критикой военной операции в метроПолитика, 08:50
В работе сервисов «Сбербанка» произошел крупный сбойФинансы, 08:45
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 08:29
Axios рассказал, как Трамп «задушил и унизил» ЕвропуПолитика, 08:27
Украинский чиновник пошутил о готовности Киева к поставкам яиц за помощьПолитика, 08:04