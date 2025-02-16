Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о государственной измене

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за передачу данных о работе оборонного предприятия в Хабаровском крае Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

По данным ведомства, мужчина поддерживал связь с украинской разведкой через интернет.

Ранее жителя Челябинской области приговорили к 19 годам лишения свободы за государственную измену. По данным ФСБ, челябинец осенью 2022 года вступил в террористическую организацию и помогал украинским спецслужбам. В частности, в мае 2023 года он поджег «объект транспортной инфраструктуры», а в июне того же года пытался осуществить теракт против объекта Минобороны.