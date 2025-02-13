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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилоту

«РИА Новости»: арест задержанного в Краснодаре пилота продлен на два месяца
Сюжет
Военная операция на Украине

Командиру гражданского воздушного судна, задержанному в Краснодаре по делу о государственной измене, продлили арест на два месяца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Летчику продлили (арест. — РБК) до 16 апреля», — сказал собеседник агентства.

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Пилот был задержан в конце января 2024 года. По данным ФСБ, он инициативно связался с волонтером, проводившим сбор денежных средств для финансирования Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что фигурант перевел деньги украинской армии, использовав криптовалюту.

Изначально летчик был арестован до 16 февраля. Наказание за госизмену предусмотрено ст. 275 УК, по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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