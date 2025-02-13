«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилоту
Командиру гражданского воздушного судна, задержанному в Краснодаре по делу о государственной измене, продлили арест на два месяца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Летчику продлили (арест. — РБК) до 16 апреля», — сказал собеседник агентства.
Пилот был задержан в конце января 2024 года. По данным ФСБ, он инициативно связался с волонтером, проводившим сбор денежных средств для финансирования Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что фигурант перевел деньги украинской армии, использовав криптовалюту.
Изначально летчик был арестован до 16 февраля. Наказание за госизмену предусмотрено ст. 275 УК, по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»
Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября
Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине
Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды