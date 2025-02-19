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Военная операция на Украине ,  
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Силовики начали обыски у соратников экс-депутата Госдумы Пономарева

«РИА Новости»: силовики проводят обыски у соратников Пономарева в 9 регионах
Сюжет
Военная операция на Украине
Илья Пономарев
Илья Пономарев (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Сотрудники силовых структур проводят обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в девяти регионах России. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Основанием для обысков послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по ст. 278 Уголовного кодекса — насильственный захват власти, отметили в силовых структурах. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ, пресс-центр МВД России, обратился за комментарием в СК.

По данным ФСБ, Пономарев сотрудничает «с одним из украинских военизированных подразделений (включенным в список организаций, признанных террористическими)» для «реализации замысла по захвату власти в России силовым путем». Другим основанием для возбуждения дела стало учреждение в 2022 году в Польше политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, признано нежелательной организацией в России), которое, по версии спецслужбы, «позиционируется Пономаревым перед западными странами как «новое правительство России в изгнании».

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Политика
Илья Пономарев

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. По информации ФСБ, в 2014 году он стал единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим присоединение Крыма к России.

Экс-депутат живет за рубежом, в 2019 году он сообщил о получении украинского гражданства.

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Теги
Илья Пономарев обыски ФСБ
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