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Военная операция на Украине ,  
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Дроны уничтожили над Татарстаном и Тульской областью

Минобороны: за ночь уничтожены 9 дронов, в том числе один над Татарстаном
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Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что четыре дрона были перехвачены над акваторией Черного моря, три беспилотника — над Брянской областью и один — над Татарстаном.

«Также один БПЛА подавлен над территорией Тульской области», — добавили в Минобороны.

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Ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении украинского беспилотника над регионом. «Пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб», — написал он.

В ночь на 18 февраля силы ПВО сбили пять дронов над двумя российскими регионами. Четыре беспилотника были перехвачены над Воронежской областью, еще один — над Белгородской, сообщило Минобороны.

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