Дроны уничтожили над Татарстаном и Тульской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что четыре дрона были перехвачены над акваторией Черного моря, три беспилотника — над Брянской областью и один — над Татарстаном.
«Также один БПЛА подавлен над территорией Тульской области», — добавили в Минобороны.
Ночью губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении украинского беспилотника над регионом. «Пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб», — написал он.
В ночь на 18 февраля силы ПВО сбили пять дронов над двумя российскими регионами. Четыре беспилотника были перехвачены над Воронежской областью, еще один — над Белгородской, сообщило Минобороны.
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