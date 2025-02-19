В США заявили об обнаружении военного самолета России рядом с Аляской

Американские военные обнаружили российский военный самолет в нейтральной зоне рядом с Аляской, сообщила пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не заходил в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении.

Маневры российских летчиков в зоне действия сил противовоздушной обороны (ПВО) Аляски не рассматривают как угрозу, отметили в командовании. Аналогичные инциденты происходят регулярно, указали в ведомстве.

Военные не уточнили модель российского самолета, замеченного близ Аляски.

В конце сентября 2024-го истребители NORAD перехватили российские военные самолеты в опознавательной зоне ПВО региона. Через несколько дней североамериканское командование показало кадры, на которых российский Су-35 пролетает в непосредственной близости от американских F-16.

Глава cеверного командования США Грегори Гийо позднее заявил, что маневр одного из пролетавших российских истребителей был небезопасным и непрофессиональным.