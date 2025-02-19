 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В США заявили об обнаружении военного самолета России рядом с Аляской

Американские военные обнаружили российский военный самолет в нейтральной зоне рядом с Аляской, сообщила пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не заходил в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении.

Маневры российских летчиков в зоне действия сил противовоздушной обороны (ПВО) Аляски не рассматривают как угрозу, отметили в командовании. Аналогичные инциденты происходят регулярно, указали в ведомстве.

Военные не уточнили модель российского самолета, замеченного близ Аляски.

В NORAD показали маневр Су-35 при перехвате близ Аляски
Политика

В конце сентября 2024-го истребители NORAD перехватили российские военные самолеты в опознавательной зоне ПВО региона. Через несколько дней североамериканское командование показало кадры, на которых российский Су-35 пролетает в непосредственной близости от американских F-16.

Глава cеверного командования США Грегори Гийо позднее заявил, что маневр одного из пролетавших российских истребителей был небезопасным и непрофессиональным.

Читайте РБК в Telegram.

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео

Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина

Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Аляска Россия США
Материалы по теме
В NORAD показали маневр Су-35 при перехвате близ Аляски
Политика
Генерал США пожаловался на опасный маневр российского Су-35С над Аляской
Политика
Два российских «стратега» Ту-95 с истребителями пролетели вблизи Аляски
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Трамп назвал Венесуэлу врагом СШАПолитика, 08:28
Дроны уничтожили над Татарстаном и Тульской областьюПолитика, 08:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:06
Реальные ставки по кредиткам рекордно выросли второй месяц подрядФинансы, 08:01
ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить властьПолитика, 07:55
Летевший из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во ВнуковоОбщество, 07:52
CBS узнал о частичной паузе США по заявкам на иммиграцию от украинцевПолитика, 07:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МТС увидела риски для тайны связи в идее РКН о сборе IP-адресов россиянТехнологии и медиа, 07:30
Сын Трампа призвал «не тыкать дракона в глаз»Политика, 07:25
В США заявили об обнаружении военного самолета России рядом с АляскойПолитика, 07:19
76% эйчаров столкнулись с травлей в российских компаниях. Чем она вызванаPro, 07:00
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректорТехнологии и медиа, 07:00
В Челябинске четыре человека погибли в ДТП с грузовикомОбщество, 06:47
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и вылет самолетовОбщество, 06:18