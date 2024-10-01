 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генерал США пожаловался на опасный маневр российского Су-35С над Аляской

Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Глава cеверного командования США Грегори Гийо заявил, что маневр одного из пролетавших близ Аляски российских истребителей был небезопасным и непрофессиональным. Это сообщение опубликовано на странице командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети Х.

23 сентября истребители NORAD перехватили российские военные самолеты в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски. 30 сентября в NORAD показали кадры, на которых российский Су-35 пролетает в непосредственной близости от американских F-16.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех — не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — написал генерал.

Два российских «стратега» Ту-95 с истребителями пролетели вблизи Аляски
Политика
Фото:Минобороны РФ / Telegram

24 сентября Минобороны России заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

За день до этого в NORAD заявили, что американские военные отследили четыре российских самолета, которые не нарушили воздушного пространства США и Канады, оставаясь в опознавательной зоне ADIZ Аляски. В командовании США добавили, что не рассматривают эту регулярную российскую активность в аляскинской зоне ADIZ как угрозу.

Теги
ВВС США Су-35 маневры Аляска
Материалы по теме
В NORAD показали маневр Су-35 при перехвате близ Аляски
Политика
Два российских «стратега» Ту-95 с истребителями пролетели вблизи Аляски
Политика
Ту-95 отработали учебный удар во время полета в море у Аляски
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
Минобороны сообщило о взятии Крутого Яра в ДНРПолитика, 12:13
В Госдепе заявили о праве Украины бить вглубь России своим оружиемПолитика, 12:11
Кремль рассказал об ожиданиях от нового генсека НАТОПолитика, 12:04
Что известно о новой операции Израиля в Ливане. Спецэфир телеканала РБКПолитика, 12:03
Стать успешным мешают эти восемь привычек. Избавьтесь от нихPro, 12:02
Новый генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянсаПолитика, 11:58
Генерал США пожаловался на опасный маневр российского Су-35С над АляскойПолитика, 11:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 11:53
Меликов рассказал о возможных причинах взрыва на АЗС в ДагестанеОбщество, 11:49
В СВР заявили, что Запад хочет инсценировать применение химоружия в СирииПолитика, 11:34
FT узнала мнение военных ВСУ с передовой о переговорах с РоссиейПолитика, 11:31
Роспотребнадзор заявил о распространении в России нового коронавирусаОбщество, 11:25
Почему логистам готовы платить ₽2 млн в месяцPro, 11:25
Во Франции заявили, что не отказываются от идеи отправки войск на УкраинуПолитика, 11:18