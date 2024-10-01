Генерал США пожаловался на опасный маневр российского Су-35С над Аляской

Истребитель Су-35С (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Глава cеверного командования США Грегори Гийо заявил, что маневр одного из пролетавших близ Аляски российских истребителей был небезопасным и непрофессиональным. Это сообщение опубликовано на странице командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети Х.

23 сентября истребители NORAD перехватили российские военные самолеты в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски. 30 сентября в NORAD показали кадры, на которых российский Су-35 пролетает в непосредственной близости от американских F-16.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех — не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — написал генерал.

24 сентября Минобороны России заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

За день до этого в NORAD заявили, что американские военные отследили четыре российских самолета, которые не нарушили воздушного пространства США и Канады, оставаясь в опознавательной зоне ADIZ Аляски. В командовании США добавили, что не рассматривают эту регулярную российскую активность в аляскинской зоне ADIZ как угрозу.