В NORAD показали маневр Су-35 при перехвате близ Аляски

Су-35 пролетел в непосредственной близости от F-16 близ Аляски. Глава Северного командования США назвал маневр небезопасным. Все полеты выполняются «в строгом соответствии с правилами», заявило Минобороны России

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) показало кадры, на которых российский Су-35 пролетает в непосредственной близости от американских F-16.

По словам главы Северного командования США Грегори Гийо, 23 сентября истребители NORAD перехватили российские военные самолеты в опознавательной зоне ПВО Аляски. По его словам, маневр одного из них, Су-35, был «небезопасным, непрофессиональным и подвергал опасности всех».

24 сентября Минобороны России заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. Там подчеркнули, что «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».