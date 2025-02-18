 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом назвал переговоры России и США «монументальным» шагом к миру

Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы действительно урегулировать конфликт, нужно разговаривать со всеми сторонами, заявили в Белом доме, назвав переговоры России и США первым шагом к миру на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде стали «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом, заявила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это первый шаг из многих», — сказала Левитт, заверив, что администрация США, включая президента Дональда Трампа, поддерживает прямую связь с украинскими властями, в том числе президентом Владимиром Зеленским, и европейскими лидерами.

«Мы гарантируем, что все стороны будут услышаны. Но вы должны поговорить с обеими воюющими сторонами, чтобы действительно договориться о сделке и решить проблему», — добавила Левитт, заявив, что предыдущая администрация Джо Байдена «не вела ни переговоров, ни дискуссий».

О чем договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Главное
Политика
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

Россию на переговорах в Саудовской Аравии представили помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в них участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Москва и Вашингтон, в частности, договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию и «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс. Fox News передавал, что Россия и США предложили трехэтапный мирный план: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения, однако Лавров это не подтвердил.

После встречи Ушаков сообщил, что для украинско-американских переговоров США выбрали спецпосланника президента Кита Келлога, а для российско-американских переговоров будет назначен кто-то еще.

Читайте РБК в Telegram.

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео

Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина

Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Белый дом США переговоры Эр-Рияд Саудовская Аравия Украина
Материалы по теме
Лавров заявил, что США предложили мораторий на атаки на энергообъекты
Политика
Дмитриев заявил о необходимости совместных проектов с США
Политика
Ушаков назвал переговоры в Эр-Рияде уникальными для отношений с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 17:38
«Отказ от усилий Запада по изоляции России». СМИ о переговорах в Эр-РиядеПолитика, 23:11
Макрон исключил отправку французских войск в зону боев на УкраинеПолитика, 23:06
Минстрой предложил внедрить единую платежку за коммуналкуОбщество, 23:01
В Белом доме назвали дипломатические усилия Байдена по Украине нулевымиПолитика, 22:39
Белый дом назвал переговоры России и США «монументальным» шагом к мируПолитика, 22:27
Во Франции заявили о слабости ЕС перед контактами Трампа и ПутинаПолитика, 22:00
Bloomberg узнал о возможном пересмотре потолка цен на российскую нефтьПолитика, 21:59
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Эксперты оценили итоги переговоров России и США в Эр-РиядеПолитика, 21:57
«Ак Барс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 21:32
Над Крымом сбили три украинских беспилотника за 10 минутПолитика, 21:23
Джокович проиграл в Дохе первый матч после восстановления от травмыСпорт, 21:13
Reuters узнал о втором саммите во Франции по украинскому конфликтуПолитика, 21:11
Борисов стал представителем Путина по космосу вместо космонавта КрикалеваОбщество, 20:58
Новак исключил влияние выхода Прибалтики из БРЭЛЛ на цену электричестваПолитика, 20:56