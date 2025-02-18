Белый дом назвал переговоры России и США «монументальным» шагом к миру

Чтобы действительно урегулировать конфликт, нужно разговаривать со всеми сторонами, заявили в Белом доме, назвав переговоры России и США первым шагом к миру на Украине

Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде стали «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом, заявила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это первый шаг из многих», — сказала Левитт, заверив, что администрация США, включая президента Дональда Трампа, поддерживает прямую связь с украинскими властями, в том числе президентом Владимиром Зеленским, и европейскими лидерами.

«Мы гарантируем, что все стороны будут услышаны. Но вы должны поговорить с обеими воюющими сторонами, чтобы действительно договориться о сделке и решить проблему», — добавила Левитт, заявив, что предыдущая администрация Джо Байдена «не вела ни переговоров, ни дискуссий».

Россию на переговорах в Саудовской Аравии представили помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в них участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Москва и Вашингтон, в частности, договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию и «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс. Fox News передавал, что Россия и США предложили трехэтапный мирный план: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения, однако Лавров это не подтвердил.

После встречи Ушаков сообщил, что для украинско-американских переговоров США выбрали спецпосланника президента Кита Келлога, а для российско-американских переговоров будет назначен кто-то еще.