Макрон призвал к переговорам Украины и России
Для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за один стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х (Twitter).
Макрон сообщил, что провел беседу с бразильским президентом Лулой де Силвой.
«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — написал Макрон.
Мировое сообщество должно стабилизироваться, добавил он.
Политик также сообщил, что провел встречи с несколькими европейскими лидерами, а также поговорил с президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру на Украине. Чтобы достичь этого, Россия должно прекратить агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев», — написал Макрон.
В противном случае, уверен французский лидер, повторится ситуация, аналогичная кризису с минскими соглашениями.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США. Москву на них представили помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.
Стороны обсудили в том числе начало подготовки к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Ушакова, текущая ситуация в российско-американских отношениях развивается уникальным образом и уже может считаться определенным успехом.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что встреча в Эр-Рияде стала «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом.
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