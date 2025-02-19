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Военная операция на Украине ,  
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Макрон призвал к переговорам Украины и России

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Военная операция на Украине
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Переговоры России и США

Для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за один стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х (Twitter).

Макрон сообщил, что провел беседу с бразильским президентом Лулой де Силвой.

«Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом», — написал Макрон.

Мировое сообщество должно стабилизироваться, добавил он.

Политик также сообщил, что провел встречи с несколькими европейскими лидерами, а также поговорил с президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру на Украине. Чтобы достичь этого, Россия должно прекратить агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев», — написал Макрон.

В противном случае, уверен французский лидер, повторится ситуация, аналогичная кризису с минскими соглашениями.

Эксперты оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Политика
Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Уиткофф дают интервью после переговоров с российской делегацией, Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США. Москву на них представили помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Стороны обсудили в том числе начало подготовки к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам Ушакова, текущая ситуация в российско-американских отношениях развивается уникальным образом и уже может считаться определенным успехом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что встреча в Эр-Рияде стала «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом.

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Военная операция на Украине Россия Украина Франция Эмманюэль Макрон Бразилия Лула да Силва
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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