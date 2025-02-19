Мэр Киева сообщил о работе ПВО
В Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Глава украинской столицы призвал местных жителей оставаться в укрытиях. В Киеве и области действует сигнал тревоги.
Ранее мэр города Сумы Артем Кобзарь сообщил о взрывах рядом с объектом гражданской инфраструктуры.
Всего воздушная тревога объявлена в 10 украинских регионах.
17 февраля Кличко писал о работе средств ПВО на севере города. По данным «Суспiльне», в украинской столице были слышны звуки взрывов.
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