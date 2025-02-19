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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Киева сообщил о работе ПВО

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Военная операция на Украине

В Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Глава украинской столицы призвал местных жителей оставаться в укрытиях. В Киеве и области действует сигнал тревоги.

Ранее мэр города Сумы Артем Кобзарь сообщил о взрывах рядом с объектом гражданской инфраструктуры.

Всего воздушная тревога объявлена в 10 украинских регионах.

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

17 февраля Кличко писал о работе средств ПВО на севере города. По данным «Суспiльне», в украинской столице были слышны звуки взрывов.

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Теги
Военная операция на Украине Виталий Кличко ПВО Киев
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