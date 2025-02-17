Мэр Киева сообщил о работе ПВО

На севере Киева работают силы ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

«Суспiльне» пишет, что в украинской столице слышны звуки взрывов. Издание сообщило о взрывах дважды с разницей в 13 минут — в 23:25 и 23:38 мск.

В ночь на 16 февраля взрывы прогремели в Белгород-Днестровском районе Одесской области.