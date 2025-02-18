В Нидерландах одобрили резолюцию об отправке миротворцев на Украину

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине в случае заключения перемирия, сообщает телеканал NOS.

За документ проголосовало большинство депутатов. Палата представителей указала в документе, что призывает правительство занять «конструктивную позицию» по участию Амстердама в «послевоенных миротворческих силах» на Украине.

В документе отмечено, что парламент видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности, если между Москвой и Киевом будет достигнуто перемирие.

Премьер-министр страны Дик Схооф отметил, что власти Нидерландов открыты для обсуждения возможной отправки миротворческой миссии на Украину.

Глава праворадикальной Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс в ходе дебатов о резолюции заявил, что не поддержит отправку голландских войск. По словам политика, Амстердаму «не следует переоценивать» угрозу со стороны России.

17 февраля в ходе саммита лидеры европейских стран обсудили возможную отправку военных на Украину. По информации Financial Times, среди участников встречи возник раскол по этому вопросу.

По данным газеты, на саммите Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворцев на Украину. Незадолго до этого британский премьер Кир Стармер заявил о готовности Лондона отправить на Украину вооруженные силы для контроля за соблюдением мирного соглашения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину сейчас, когда в стране продолжаются военные действия. Однако Макрон допустил отправку экспертов или военных, чтобы разместить их вдали от линии фронта, «в неконфликтных зонах».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре заявил, что Москва не поддерживает идею ввода на Украину миротворческого контингента под эгидой «британских и европейских сил».