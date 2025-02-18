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Военная операция на Украине ,  
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Ушаков назвал переговоры в Эр-Рияде уникальными для отношений с США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Текущая ситуация в российско-американских отношениях развивается уникальным образом и уже может считаться определенным успехом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, были ли когда-либо отношения Москвы и Вашингтона в более сложном положении.

«Хуже, чем было накануне прихода Трампа, наверное, не было», — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что прошедшие в Эр-Рияде переговоры представителей России и США во многом стали продолжением недавнего телефонного разговора президентов двух стран.

«Конечно, сейчас действительно можно сказать, что идет уникальное развитие с учетом общей обстановки: на прошлой неделе говорили президенты, после этого буквально через несколько дней уже встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех», — добавил помощник президента.

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Переговоры между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии продолжались четыре с половиной часа. Встреча состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, переговоры начались около 10:30 мск.

Прошедшие переговоры стали первым масштабным диалогом Москвы и Вашингтона с начала военной операции на Украине.

В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Переговоры также включали участие представителей Саудовской Аравии. Встреча прошла в резиденции королевской семьи Саудовской Аравии — во дворце Дирия. В центре обсуждения стояли вопросы урегулирования украинского конфликта и двусторонних отношений между Россией и США. Украина заранее отказалась признать итоги переговоров.

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Юрий Ушаков Россия США переговоры
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
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