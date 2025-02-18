Ушаков назвал переговоры в Эр-Рияде уникальными для отношений с США
Текущая ситуация в российско-американских отношениях развивается уникальным образом и уже может считаться определенным успехом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, были ли когда-либо отношения Москвы и Вашингтона в более сложном положении.
«Хуже, чем было накануне прихода Трампа, наверное, не было», — отметил Ушаков.
Он подчеркнул, что прошедшие в Эр-Рияде переговоры представителей России и США во многом стали продолжением недавнего телефонного разговора президентов двух стран.
«Конечно, сейчас действительно можно сказать, что идет уникальное развитие с учетом общей обстановки: на прошлой неделе говорили президенты, после этого буквально через несколько дней уже встречаются достаточно высокопоставленные люди из Москвы и Вашингтона и ведут серьезные переговоры. Это уже своего рода успех», — добавил помощник президента.
Переговоры между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии продолжались четыре с половиной часа. Встреча состоялась 18 февраля в Эр-Рияде, переговоры начались около 10:30 мск.
Прошедшие переговоры стали первым масштабным диалогом Москвы и Вашингтона с начала военной операции на Украине.
В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Переговоры также включали участие представителей Саудовской Аравии. Встреча прошла в резиденции королевской семьи Саудовской Аравии — во дворце Дирия. В центре обсуждения стояли вопросы урегулирования украинского конфликта и двусторонних отношений между Россией и США. Украина заранее отказалась признать итоги переговоров.
Читайте РБК в Telegram.
Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской