 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил о необходимости «урезонить» Украину после ударов по КТК

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: caspian_pipeline / Telegram
Фото: caspian_pipeline / Telegram

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о необходимости «урезонить» Киев после ударов украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. Его слова передает корреспондент РБК.

17 февраля дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кавказском районе Краснодарского края.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

В Краснодарском крае после атаки дронов сообщили о повреждении 51 дома
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После атаки беспилотников объект был выведен из эксплуатации. В «Транснефти» заявили, что последствия будут устраняться до двух месяцев и это может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.

«Нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана, по сути. Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так продолжаться не может. Этого человека (президента Украины Владимира Зеленского — РБК) и его команду надо урезонить», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что предложения ввести мораторий на атаки по энергетике уже поступали от Соединенных Штатов, и подчеркнул, что российские военные «никогда энергетику не атаковали».

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Сергей Лавров Кубань Казахстан новости
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
В Краснодарском крае после атаки дронов сообщили о повреждении 51 дома
Общество
Краснодарский губернатор сообщил о массированной атаке украинских дронов
Политика
«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 17:38
МИД подвел итоги переговоров России и США в Эр-РиядеПолитика, 18:41
Суд оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ среди детейОбщество, 18:41
На Ленинградском вокзале появятся панно с Петербургом и МосквойГород, 18:40
ЕС заявил о готовности вести санкционную политику независимо от СШАПолитика, 18:34
Госсекретарь США и переговорщик с Россией: чем известен Марко Рубио18:32
ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»Пресс-релиз, 18:31
Министерства поспорили из-за прокатных удостоверений в онлайн-кинотеатрахТехнологии и медиа, 18:26
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Радионова заявила о зависимости утилизации упаковки от импортной техникиОбщество, 18:25
«Транснефть» назвала сроки ремонта станции КТК после удара дроновПолитика, 18:25
Российская делегация вылетела из Эр-РиядаПолитика, 18:22
Француженка Симон победила в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлонуСпорт, 18:22
Прокуратура в ФРГ заподозрила диверсию на корабле ВМСПолитика, 18:11
Кулеба посоветовал «втянуть Трампа в длинную игру»Политика, 18:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:09