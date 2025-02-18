Лавров заявил о необходимости «урезонить» Украину после ударов по КТК

Фото: caspian_pipeline / Telegram

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о необходимости «урезонить» Киев после ударов украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. Его слова передает корреспондент РБК.

17 февраля дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кавказском районе Краснодарского края.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

После атаки беспилотников объект был выведен из эксплуатации. В «Транснефти» заявили, что последствия будут устраняться до двух месяцев и это может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.

«Нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана, по сути. Это лишь должно укрепить всех во мнении, что так продолжаться не может. Этого человека (президента Украины Владимира Зеленского — РБК) и его команду надо урезонить», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что предложения ввести мораторий на атаки по энергетике уже поступали от Соединенных Штатов, и подчеркнул, что российские военные «никогда энергетику не атаковали».