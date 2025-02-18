В Краснодарском крае после атаки дронов сообщили о повреждении 51 дома
В двух районах Краснодарского края в результате ударов беспилотников повреждения получил 51 дом, сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.
В Северском районе комиссия по оценке ущерба осмотрела 46 домов и два нежилых объекта, о повреждениях которых сообщали жители. Всего в домах, пострадавших от атаки дронов, проживают 122 человека, рассказали в оперштабе.
В Славянском районе осмотрены были дома по четырем адресам. Еще один участок комиссия посетит 18 февраля, там зафиксированы наиболее сильные разрушения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке дронов на регион в ночь на 17 февраля. Сначала — вечером 16-го — беспилотник атаковал административный центр Славянского района, Славянск-на-Кубани. Там в результате падения обломков пострадала девочка четырех лет.
Ночью дроны ударили по Северскому району, в поселке Ильский, расположенном в 35 км от Краснодара, была ранена женщина.
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