Рубио увидел в Эр-Рияде готовность России к «серьезному процессу»

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Россия полностью готова к тому, чтобы начать «серьезный процесс» для завершения вооруженного конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Сегодня я убедился, что они готовы приступить к серьезному процессу, чтобы определить, как, как быстро и с помощью какого механизма можно положить конец этой войне», — сказал он журналистам по итогам встречи с представителями России в Эр-Рияде.

Достижение поставленных целей будет зависеть от готовности России и Украины пойти на «определенные вещи».

Переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде 18 февраля, они длились четыре с половиной часа. Стороны, в частности, обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также двусторонние отношения между Россией и США. Украина заранее отказалась признавать итоги встречи.

Один из участников американской делегации, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявил, что Москва и Вашингтон во время встречи положили начало на пути к решению украинского кризиса.