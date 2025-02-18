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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп назвал переговоры в Эр-Рияде «началом пути»

Сюжет
Военная операция на Украине
Стивен Уиткофф, Марко Рубио, Майк Уолтц, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан во время российско-американских переговоров
Стивен Уиткофф, Марко Рубио, Майк Уолтц, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан во время российско-американских переговоров (Фото: ТАСС)

Представители России и Соединенных Штатов на переговорах в Саудовской Аравии договорились начать работу над урегулированием украинского конфликта, однако это только начало пути, заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, ее слова приводит Reuters.

«Одного телефонного звонка и одной встречи недостаточно для того, чтобы установить прочный мир. Мы должны принять меры, и сегодня мы сделали важный шаг вперед», — сказала она.

По ее словам, в ходе переговоров официальные представители Москвы и Вашингтона договорились, в частности, облегчить работу дипмиссий и «создать механизм консультаций», назначить группы для работы над прекращением украинского конфликта.

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Американская и российская&nbsp;делегации во время переговоров в&nbsp;Эр-Рияде, 18 февраля 2025 года

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры. Россию представляли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США присутствовали глава Госдепа Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уотлц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Российский МИД также сообщил по итогам встречи, что Лавров и Рубио договорились поддерживать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях, в том числе в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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Госдепартамент США Украина Россия переговоры
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