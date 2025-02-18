Участникам переговоров в Эр-Рияде подали ланч с ягненком и морским окунем

Американская и российская делегации во время переговоров в Эр-Рияде, 18 февраля 2025 года (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Участникам российской и американской делегаций, прибывших на переговоры в Эр-Рияд, подали ланч с разнообразным меню, включая морепродукты, рыбу и ягненка, а также ассорти из фруктов на десерт. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча, которая длилась около четырех с половиной часов, началась примерно в 10:30 по московскому времени. В середине переговоров стороны взяли краткую паузу, а затем отправились на ланч.

Меню ланча, показанное в эфире «Первого канала», включало в себя закуски, салат с авокадо, сэндвичи, а также основные блюда — морепродукты и лосось с оливковым маслом, стейк рибай с овощами, филе морского окуня с креветками и ягненка с рисом. На десерт подавали чизкейк и фрукты.

Россию за столом переговоров представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США на переговорах присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии — глава МИДа Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.