Белоусов изменил порядок выплаты военным компенсации отдыха

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Министр обороны России Андрей Белоусов изменил порядок выплаты военным компенсации вместо дополнительных суток отдыха. Теперь ее можно будет получить, не дожидаясь окончания командировки, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Раньше военнослужащие могли рассчитывать на компенсацию только после выполнения задач и возвращения из командировки в пункт постоянной дислокации.

«Благодаря изменениям в приказ военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того, закончилось выполнение задач или нет», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале вступил в силу закон об индексации военных пенсий на 9,5%. Это повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%, отметили авторы проекта в пояснительной записке к документу.