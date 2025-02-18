Белоусов изменил порядок выплаты военным компенсации отдыха
Министр обороны России Андрей Белоусов изменил порядок выплаты военным компенсации вместо дополнительных суток отдыха. Теперь ее можно будет получить, не дожидаясь окончания командировки, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Раньше военнослужащие могли рассчитывать на компенсацию только после выполнения задач и возвращения из командировки в пункт постоянной дислокации.
«Благодаря изменениям в приказ военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того, закончилось выполнение задач или нет», — говорится в сообщении.
Ранее в феврале вступил в силу закон об индексации военных пенсий на 9,5%. Это повышение соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год, который составил 9,5%, отметили авторы проекта в пояснительной записке к документу.
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