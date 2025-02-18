Захарова опубликовала фотографии «на ногах» с переговоров в Эр-Рияде

Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram

Представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии делегаций России и США с переговоров в Эр-Рияде.

«Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде», — написала она в своем телеграм-канале.

На фотографиях члены делегации стоят в холле и общаются. В кадр попали представители России, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а также представители США, госсекретарь Марко Рубио и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Во вторник, 18 февраля, дипломаты России и США начали встречу в Саудовской Аравии, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции. В переговорах также участвуют представители Саудовской Аравии — глава МИДа Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.