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Россия предложила Индии помощь в разработке боевых самолетов

Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Россия предложила Индии помощь в разработке и создании современных боевых самолетов. Об этом в интервью ТАСС на международной аэрокосмической выставке Aero India 2025 заявил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич.

По его словам, Россия готова присоединиться к разработке самолетов в Индии, предложив свои технологии и опыт.

«Мы осведомлены о проектах, которые разрабатываются в Индии, и готовы внести свой вклад, используя наш опыт и существующие компетенции», — добавил Бабич.

Aero India — крупнейшая в Азии международная авиационно-космическая выставка, которая проводится раз в два года в третьем по величине населенном пункте Индии Бангалоре. Мероприятие организовано Министерством обороны Индии, оно привлекает большое количество поставщиков авиационной техники из разных стран.

Aero India 2025 проходит с 10 по 14 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре.

10 февраля экспортный вариант российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э совершил свой тренировочный полет на выставке Aero India 2025 в Бангалоре. В полете, который длился около десяти минут, участвовал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Это был первый полет Су-57Э перед демонстрационными вылетами на мероприятии.

Индийские власти заявили, что оценивают возможности Су-57 и рассматривают его для возможной закупки. Первая зарубежная демонстрация самолета состоялась в ноябре 2024 года на Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе визита Сергея Шойгу в Китай.

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Выставка Индия военная авиация самолет
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